Лукашенко: Россия и мы – это единые ценности

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск имеют единые ценности и цели.
«Россия и мы — это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения. Всё-таки не зря были столько в одном государстве», — приводит RT слова Лукашенко.
До этого депутат парламента Сербии от партии «Двери» Иван Костич прокомментировал слова сербского лидера Александра Вучича о союзничестве Белграда с Вашингтоном.
«США и НАТО являются врагами Сербии, и так считают 85% сербских граждан. Вучич не русофил. Я считаю, что, если бы Сербией руководил человек, который гораздо лучше знает и ценит российско-сербские отношения, наше взаимное сотрудничество было бы на гораздо более высоком уровне. Но хорошо, что Сербия не ввела российские санкции во время правления Вучича», — отметил в беседе с «Царьградом» Костич.
Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск в ходе обмена вернул на Украину диверсанта Андрея Швеца, который участвовал в атаке на самолет А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи в союзной республике.
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