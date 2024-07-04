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Президент Беларуси Лукашенко «пригласил в гости» американцев

04 июля 2024, 11:02
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках поздравления американцев с Днем Независимости пригласил их посмотреть на страну своими глазами.
Его слова передает сайт президента Республики, сообщили в Ura.ru.

«Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения», — заявил Лукашенко во время поздравления американцев.



Лукашенко выразил уверенность, что многие люди, побывав в Беларуси, будут приятно удивлены и захотят узнать о стране больше.

Ранее Республику Беларусь приняли в состав Шанхайской организации сотрудничества. На саммите в Астане это решение было единогласно принято президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами организации.

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Путин и страны ШОС подписали декларацию объединения
Лидеры ШОС подписали Астанинскую декларацию объединения
04 июля 2024, 11:42

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали Астанинскую декларацию объединения. Об этом сообщает РИА Новости.
На двухдневной встрече лидеры стран-участников подписали множество соглашений, среди которых: договор о совместной борьбе с терроризмом, антинаркотическая стратегия и соглашения о сотрудничестве в области энергетики, охраны окружающей среды, охраняемых территорий и экологического туризма. Была изменена антитеррористическая структура ШОС. Если ранее она имела региональную организацию и не вполне могла своевременно реагировать на все опасности, то теперь ее преобразовали в универсальный центр, отвечающий всем спектрам угроз безопасности.

По итогам переговоров была подписана декларация объединения.

Ранее лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, организовывавший прием, объявил о принятии решения по вступлению Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества.

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Путин заявил, что план РФ по Украине может сразу же завершить СВО
Путин: предложенный по Украине план позволяет тут же остановить бои
04 июля 2024, 11:22

Фото: IStock/dicus63

Предложенный Россией план по Украине при готовности Киева и Запада позволит немедленно прекратить бои и начать переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«В середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования [конфликта на Украине], который в случае готовности украинской стороны, а главное - ее западных спонсоров, принять его позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры», — сказал глава государства.

Согласно плану, Украина должна немедленно вывести войска из всех новоприсоединенных регионов России и отказаться от вступления НАТО. Глава России подчеркнул, что для создания мира требуется обеспечить безъядерный и бесконфликтный режим на Украине.

На Украине эти предложения сочли ультиматумом, а запад не назвал решение мирным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит поставлять оружие киевскому режиму.

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#нато
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Лавров: Союзное государство участвует в международных процессах единым фронтом
04 июля 2024, 10:17

Фото: сайт Кремля

Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство РФ и РБ участвовало во всех международных процессах единым фронтом. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Такой комментарий министр дал по поводу принятия Белоруссии в члены Шанхайской организации сотрудничества. Фрагмент его выступления опубликовал в своём телеграм-канале журналист телеканала «Россия-1» Павел Зарубин. Лавров отметил, что тот факт, что Белоруссия теперь, как и Россия, является участником ШОС, говорит о том, что работа Союзным государством ведётся в правильном направлении.

О том, что Республика Беларусь вошла в состав ШОС, ранее сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он также поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с присоединением страны к организации.

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#президент
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#шос
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Республика Беларусь вошла в состав ШОС
04 июля 2024, 09:24

Фото: istockphoto / Aliaksandr Bukatsich

Белоруссию приняли в ШОС на саммите в Астане, сообщили в Коммерсанте.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Астане, начался с торжественной церемонии подписания документов о приёме Белоруссии в состав организации. Президент Владимир Путин и другие лидеры объединения поставили свои подписи под необходимыми документами.

Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС ещё в 2022 году.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что Белоруссия в кратчайшие сроки выполнила все процедуры для полноправного участия в организации. Таким образом, страна стала десятым полноправным членом организации. Такой же статус имеют Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«Беларусь выполнила необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества», — подчеркнул господин Токаев.

Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году в Шанхае. Её основные цели — укрепление доверия между странами-участниками, развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

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Песков: На саммите ШОС будет обсуждена идея Путина о евразийской безопасности
04 июля 2024, 07:14

Фото: сайт Кремля

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в Астане 3-4 июля, обязательно будет упомянута идея создания новой системы евразийской безопасности. Диалог с партнёрами на эту тему уже ведётся.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что впервые об этой новой системе гарантий безопасности для Евразии Владимир Путин заявил на встрече с руководством министерства иностранных дел. Представитель Кремля добавил, что обсуждение этой темы с партнёрами идёт поэтапно.

Во время своей встречи с руководством МИД российский лидер подчеркнул, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. Владимир Путин также добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы диалог по созданию неделимой безопасности получил серьёзное развитие в ООН.

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Politico опубликовала письмо ученых с призывом не принимать Украину в НАТО
04 июля 2024, 03:57

Фото: iStock/Michele Ursi

Ученые и аналитики США заявили, что НАТО должна отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Это следует из письма которое, опубликовано в газете Politico.
Сообщается, что под документом подписались 61 человек. В письме говорится, что приближение Украины к статусу члена альянса может сделать только хуже. Эксперты напомнили, что 5 статья устава НАТО обяжет Америку вступить в прямой конфликт с РФ.

«Цель существования НАТО заключается в защите территории НАТО и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», — заключили они.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.

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Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС
04 июля 2024, 03:46

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС. Об этом пишет РИА Новости.
Глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

В программе второго дня саммита — пленарное заседание и встреча в формате «ШОС плюс», на которую приглашены руководители государств — наблюдателей и партнеров по диалогу, главы международных организаций.

С 3 по 4 июля в столице Казахстана проходит саммит ШОС. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, у которого в рамках мероприятия запланирован целый ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Президент Турции Эрдоган не станет посредником в переговорах с Украиной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Власти Израиля присвоили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины
04 июля 2024, 02:38

Фото: iStock/butenkow

Власти Израиля объявили крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины «государственной землёй». Об этом заявила израильская правозащитная организация «Шалом ахшав».
Сообщается, что речь идёт об участке площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан. Начиная с начала 2024 года, Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями.

В сообщении говорится, что земля, объявленная государственной, больше не считается властями Израиля частной собственностью палестинцев. Они лишены возможности пользоваться ею.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Украина предложила Израилю поддержку в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), но Тель-Авив отказался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине раскрыли схему выезда родных чиновников за рубеж с сиротами
Омбудсмен Лубинец: в Киеве чиновники вывезли родственников, прикрывшись сиротами
04 июля 2024, 01:37

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Украине госслужащие использовали сирот, чтобы вывезти собственных родственников за границу. Об этом в своем Telegram-канал написал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева были эвакуированы в Германию. Их сопровождали 20 человек. Он отметил, что воспитанниками являются дети-сироты. Госслужащие воспользовались ситуацией и назначили собственных родственников их сопровождающими.

«После этого подставные сопровождающие в Украину не вернулись», – пояснил Лубинец.

Он рассказал, что все сопровождающие мужчины были трудоустроены за день до поездки и уволились после того, как оказались за пределами страны. Уполномоченный по правам человека добавил, что после такого случая документы будут проверять лучше.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая.

Украинские и зарубежные гуманитарные организации, которые действуют на территории Украины, предоставляют военкомам и ТЦК личные данные получающих гумпомощь жителей для выявления подлежащих мобилизации украинцев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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