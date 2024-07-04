Президент Беларуси Лукашенко «пригласил в гости» американцев

Фото: сайт Кремля
Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко в рамках поздравления американцев с Днем Независимости пригласил их посмотреть на страну своими глазами.
Его слова передает сайт президента Республики, сообщили в Ura.ru.
Лукашенко выразил уверенность, что многие люди, побывав в Беларуси, будут приятно удивлены и захотят узнать о стране больше.
Ранее Республику Беларусь приняли в состав Шанхайской организации сотрудничества. На саммите в Астане это решение было единогласно принято президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами организации.
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«Несмотря на политические стереотипы, приглашаем вас заглянуть за горизонт, составить свое личное впечатление о Беларуси, оценить ее достижения», — заявил Лукашенко во время поздравления американцев.
Лукашенко выразил уверенность, что многие люди, побывав в Беларуси, будут приятно удивлены и захотят узнать о стране больше.
Ранее Республику Беларусь приняли в состав Шанхайской организации сотрудничества. На саммите в Астане это решение было единогласно принято президентом РФ Владимиром Путиным и другими лидерами организации.
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Мира Полтева