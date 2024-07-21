Эрдоган сообщил о давлении на Орбана из-за его плана по ситуации на Украине

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О нападках на венгерского премьера Виктора Орбана из-за его планов по ситуации на Украине заявил журналистам турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик отметил, что в Анкаре терпеливо следят за развитием событий.
«Сейчас наша роль заключается в терпении. Я надеюсь, что благодаря этому терпению мы вместе сделаем все необходимое, когда придет время», — сказал Эрдоган.
Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным 5 июля. Премьер-министр Венгрии отмечал, что его визиты в Москву и Киев являются этапами так называемой миссии мира. Орбан также говорил, что планирует скоро провести подобные встречи.
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Никита Кротов