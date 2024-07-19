В Евросоюзе обсудят несогласованные с Брюсселем действия Орбана

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Главы министерств иностранных дел Евросоюза в ходе заседания в понедельник обсудят возможные последствия для Венгрии в связи с миротворческими усилиями премьер-министра Виктора Орбана, которые он не координировал с Брюсселем. Об этом неназванный высокопоставленный чиновник ЕС сообщил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что в настоящее время не может ответить на вопрос о конкретных последствиях для Венгрии. Однако данный вопрос затронут главы МИД.
По словам чиновника, в Евросоюзе недовольны тем, что, по заявлениям Венгрии, именно Брюссель является стороной, поддерживающей конфликт на Украине. При этом большинство стран ЕС не согласны на мир на любых условиях и выступают за реализации мирного плана Зеленского.
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Анастасия Чинкова