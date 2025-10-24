Эрдоган: Турция готова стать площадкой для саммита России и США

24 октября 2025, 11:32

Фото: iStock/MarianVejcik

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать площадкой для проведения возможного саммита России и США. Об этом сообщает РИА Новости.





По его словам, Турция с самого начала украинского конфликта выступала за диалог и справедливое мирное урегулирование.





«Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог», — отметил Эрдоган, возвращаясь из турне по странам Персидского залива.