Эрдоган: Турция готова стать площадкой для саммита России и США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать площадкой для проведения возможного саммита России и США. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Турция с самого начала украинского конфликта выступала за диалог и справедливое мирное урегулирование.
«Мы в любой момент готовы принять у себя такую встречу. Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что для прекращения этой войны полезен любой диалог», — отметил Эрдоган, возвращаясь из турне по странам Персидского залива.
Глава государства подчеркнул, что Турция сохраняет хорошие отношения как с Москвой, так и с Вашингтоном, что, по его мнению, делает страну «заслужившей доверие обеих сторон» и дает «преимущество на пути к миру».