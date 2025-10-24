СМИ сообщили о проблемах для Киева при отсутствии решения по активам России
Отсутствие конкретного решения на саммите ЕС в Брюсселе по передаче замороженных российских активов Украине может стать серьёзным ударом по Киеву.
Как пишет The New York Times 23 октября, лидеры отложили окончательное решение по плану кредитования до декабря, что указывает на возможность затягивания процесса — плохая новость для Украины, которой срочно нужны средства.
Газета называет такой шаг рискованным: он может спровоцировать ответные меры со стороны России и подорвать репутацию европейских государств.
Критики также предупреждают, что использование российских активов может заставить другие страны, например Китай и Индию, усомниться в безопасности размещения своих средств в европейских банках.
Читайте также: