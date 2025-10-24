В МИД указали на попытки сената США сорвать диалог с Россией по детям Украины

24 октября 2025, 11:11

Захарова: инициативы сената США по детям Украины направлены сорвать диалог

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 24 октября, что инициативы сената США по делу украинских детей нацеливаются на срыв диалога Москвы и Вашингтона.