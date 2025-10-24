В МИД указали на попытки сената США сорвать диалог с Россией по детям Украины
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 24 октября, что инициативы сената США по делу украинских детей нацеливаются на срыв диалога Москвы и Вашингтона.
По её словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, в верхней палате конгресса рассматриваются анти‑российские законопроекты, в том числе предложение признать Россию «государством — спонсором терроризма» якобы из‑за «похищения украинских детей».
Захарова напомнила, что в аппарате уполномоченного при президенте РФ по детским правам создали прозрачный механизм воссоединения семей, в котором уже участвовали 122 ребёнка из 98 семей. Сейчас 29 детей вернулись в Россию с Украины.
Дипломат подчеркнула, что процесс сопровождается международной верификацией со стороны Международного комитета Красного Креста и при содействии таких посредников, как Катар и Ватикан. Захарова также отметила, что 11 октября благодаря взаимодействию России и США семь детей вернулись на Украину, а одна девочка — в Россию.
Москва, подчеркнула представитель МИД, исходит из того, что прямой контакт с Вашингтоном поспособствует воссоединению семей и позволит донести информацию о реальном положении дел.
