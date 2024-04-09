ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС Альрамери в секторе Газа

Фото: iStock/CatEyePerspective
Израильская армия ликвидировала главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Вчера вечером (8 апреля) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы», — сообщается в пресс-службе израильской армии.
Как сообщили в ЦАХАЛ, убитый был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.
Напомним, палестино-израильский конфликт с новой силой разгорелся 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС прорвались на территорию Израиля, убив более тысячи человек и взяв в заложники ещё 240. В ответ на это ЦАХАЛ объявила о старте операции «Железные мечи».
Читайте также:
Бывшего бойца ЦАХАЛ задержали за намерение вступить в ряды ВСУ в Краснодарском крае
ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» ХАМАС Марвана Иссы
ЦАХАЛ: десятки палестинцев погибли под колёсами грузовиков с гумпомощью
Евгения Парфентьева