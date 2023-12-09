Фото: сайт Кремля
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале синопсис сценария «последнего эпизода киноэпопеи «Слуга народа».
В версии Медведева постаревший на 20 лет персонаж Владимира Зеленского Василий Голобородько находится в бункере, где висят «портреты учителей - Адольфа, Бенито и Степана». Помощник сообщает Голобородько, что «контрнаступление проходит успешно, однако сейчас наша армия отступает», и жалуется, что «москали и пиндосы взяли нас в клещи».
Далее Голобородько осознает, что если провести переговоры, то они приведут к смене власти. После чего он записывает обращение в социальной сети, говоря, что Украина близка к победе, и принимает «решение покинуть этот мир, как Адольф».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина не является главной заботой США: американцы заботятся прежде всего о себе, даже ценой многих жизней украинцев.
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Далее Голобородько осознает, что если провести переговоры, то они приведут к смене власти. После чего он записывает обращение в социальной сети, говоря, что Украина близка к победе, и принимает «решение покинуть этот мир, как Адольф».
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Екатерина Коршунова