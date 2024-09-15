Посольство США в Анкаре прокомментировало желание Турции вступить в БРИКС

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Турция является независимым суверенным государством, следовательно она может устанавливать отношения с тем, с кем захочет. Решение присоединиться к БРИКС является исключительно внутренним делом страны.
С таким заявлением выступило посольство США в Анкаре. Временный поверенный в делах американского посольства в Турции Майкл Голдман сказал, что ни у него самого, ни у его страны нет своего видения по этому вопросу. Тем не менее, по его словам, Вашингтон уверен в сохранении прочных двусторонних отношениях с Турцией и в оборонных отношениях в качестве двух сильных партнёров по НАТО.
Ранее помощник президента РФ Дмитрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, которая будет рассмотрена. Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган получил предложение принять участие в саммите БРИКС и принял его.
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