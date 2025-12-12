Эрдоган заявил Путину о желании Турции принять переговоры по Украине

12 декабря 2025, 16:50

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Ашхабаде сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Анкары принять у себя любые переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого президента.





Турция ранее уже выступала посредником между Москвой и Киевом, организовав переговоры в Анталье и Стамбуле в 2022 году. Теперь Анкара вновь предлагает свои площадки для возможного дипломатического процесса.





«Президент Турции отметил, что Анкара внимательно следит за переговорным процессом по прекращению войны, и что в этом контексте Турция готова принимать у себя переговоры в любом формате», — заявили в администрации Эрдогана.