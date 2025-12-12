Ушаков допустил демилитаризованную зону на Донбассе под контролем Росгвардии

12 декабря 2025, 14:44

Юрий Ушаков (Фото: kremlin.ru)

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на Донбассе возможно создание демилитаризованной зоны, где вместо войск будут работать Росгвардия и полиция. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».





Ушаков отметил, что территория Донбасса рано или поздно полностью перейдёт под контроль России, и от этого будет зависеть дальнейшее развитие событий. По его словам, прекращение огня возможно только после вывода украинских войск.





«А что там будет потом — об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — пояснил помощник президента.