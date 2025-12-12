«Не ради лести»: Лукашенко положительно высказался о действиях Трампа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с американской делегацией в Минске. Об этом сообщает агентство БелТА.
Лукашенко позитивно оценил действия президента США Дональда Трампа.
«Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями», — заявил белорусский лидер.Кроме этого, Александр Григорьевич поздравил главу делегации Джона Коула с назначением на должность спецпосланника США в Белоруссии.
«Ты сейчас главный по Беларуси у нас. Передайте Трампу, что мы что-то должны сделать в связи с этим. И мы сделаем», — отметил Лукашенко.Он добавил, что мирный план США по Украине, по его мнению, обладает потенциалом и может стать хорошей отправной точкой для переговоров.