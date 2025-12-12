FT: вступление Украины в ЕС к 2027 году рассматривается в рамках мирного плана
Украину могут принять в Евросоюз уже к 1 января 2027 года — такой вариант обсуждается в проекте мирного соглашения. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, идея ускоренного вступления обсуждается в рамках переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве США. В проекте мирного документа, который прорабатывают американские и украинские представители совместно с Брюсселем, указана конкретная дата — 1 января 2027 года.
Источники FT уточняют, что столь быстрый прием Киева в ЕС станет беспрецедентным шагом, поскольку фактически обойдет традиционную систему оценки заслуг кандидата. Это может потребовать от Евросоюза полного пересмотра критериев расширения и действующих процедур.
