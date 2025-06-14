Эренель: Иран может совершить небольшой ядерный удар по Израилю

14 июня 2025, 06:34

Фото: iStock/Gerasimov174

Самым мощным ответом Ирана на атаку Израиля может стать небольшой ядерный удар по ядерным объектам противника. Об этом заявил директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны, профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.







«Самым мощным ответом Ирана на израильские удары может стать ядерная атака небольшого масштаба на ядерные объекты Израиля - на днях Тегеран сообщал, что получил данные об их расположении», — рассказал эксперт агентству РИА Новости.