Al Jazeera: в результате очередной атаки Ирана на Израиль пострадали 9 человек
В ходе очередной атаки Ирана на Израиль пострадали девять человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Иранские баллистические ракеты упали в центральной части Израиля. Из-за атаки в данном районе наблюдается отключение электричества.
По информации палестинских СМИ, отражением ударов ракет занимаются израильско-американские силы, которые ликвидируют воздушные цели над Иерусалимом и Западным берегом. К тому же в первом звучат сирены о воздушной опасности.
Ранее стало известно об очередной атаке Ирана на Израиль.
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