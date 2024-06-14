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Ереван направил Минску ноту протеста после слов пресс-секретаря МИД Белоруссии

14 июня 2024, 16:28
Фото: istockphoto/sezer ozger

Фото: istockphoto/sezer ozger

Министерство иностранных дел Армении выразило протест в связи с заявлением пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза. Минску предъявлена соответствующая нота.
Ранее Глаз заявил, что Белоруссия не намерена ухудшать отношения с Арменией, как бы ту не подталкивали к этому внешние игроки. Белорусский дипломат также подчеркнул, что Минск не стремится вмешиваться во внутренние дела других стран, уважает армянский народ и «искренне желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей».

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян заявила, что подобный комментарий является вмешательством во внутренние дела Армении, в связи с чем белорусской стороне направлена нота протеста. Она также добавила, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. Для Беларуси сейчас это роскошь, добавила Бадалян.



Стоит отметить, что накануне, 13 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что официальные лица республики, в том числе и он сам, не будут посещать Белоруссию до тех пор, пока там не сменится власть.

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