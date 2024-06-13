Сенатор Джабаров объяснил заявление Пашиняна о Белоруссии

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о Белоруссии и ОДКБ на эмоциях.
По его мнению, не обошлось здесь без влияния Запада.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться.
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«Я думаю, не нужно горячиться, потому что иногда на эмоциях говоришь такое, что потом жалеешь. Белоруссия всегда была верным союзником всех входящих в ОДКБ стран, включая Армению. Может быть, американцы стараются настроить Армению против Белоруссии, которую они ненавидят, как и Россию», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Джабаров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться.
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Мелисса Тимофеева