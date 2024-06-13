Посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций

Фото: iStock/Aoraee
Посол Армении в Белоруссии вызван в Ереван для консультаций. Об этом пишет News.am со ссылкой на пресс-секретаря армянского МИДа Ани Бадалян.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не посетит Белоруссию, пока президентом является Александр Лукашенко, и призвал белорусского лидера извиниться. Поводом стало заявление Лукашенко об участии в подготовке 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.
Причины вызова не уточнялись.
Пашинян также заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Он объяснил, что страна планирует покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту страны.
После слов политика глава МИД Армении Арарат Мирзоян пояснил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что речь идет не о немедленном выходе из организации, а о том, что республика сама решит, когда это сделать.
Читайте также:
Армения потребовала вывести группы российских пограничников
Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
Пашинян сообщил, что его вертолет экстренно сел из-за плохой погоды
Причины вызова не уточнялись.
Пашинян также заявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Он объяснил, что страна планирует покинуть организацию из-за того, что предыдущие власти вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось, не обеспечивает защиту страны.
После слов политика глава МИД Армении Арарат Мирзоян пояснил, что премьер-министр республики Никол Пашинян не говорил о выходе страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что речь идет не о немедленном выходе из организации, а о том, что республика сама решит, когда это сделать.
Читайте также:
Армения потребовала вывести группы российских пограничников
Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
Пашинян сообщил, что его вертолет экстренно сел из-за плохой погоды
Дарья Осипова