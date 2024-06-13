Отвлекают от внутренних проблем: В МИД Белоруссии ответили на слова Пашиняна о Лукашенко

Фото: Официальный сайт Кремля
Армянский премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал главу Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы отвлечь народ от внутренних проблем, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, его цитирует РИА Новости.
Напомним, ранее Пашинян, в ходе своего выступления в парламенте, заявил, что президент одной из стран, входящих в ОДКБ, признал свое участие в подготовке 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, поддерживал Баку и желал ему победы. Из слов армянского премьера стало понятно, что речь идёт о Лукашенко.
Представитель белорусского МИД напомнил, что Минск и Ереван связывают давние дружеские отношения.
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«Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция», — прокомментировал слова Пашиняна Глаз.
Представитель белорусского МИД напомнил, что Минск и Ереван связывают давние дружеские отношения.
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Евгения Парфентьева