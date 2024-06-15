За нежелание вести переговоры с Москвой раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца. Свою позицию в социальных сетях высказала политик Севим Дагделен. По ее словам, Шольц вместе с коалицией «Светофор» все больше втягивают страну в конфликт на Украине, что несет угрозу безопасности немецких граждан вместо того, чтобы изучить условия для диалога, предлагаемые Москвой.