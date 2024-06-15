Ермак: Киев ищет возможность передать России наработки «саммита мира»

Фото: istockphoto/Silent_GOS
Украина будет искать возможность передать России наработки по «мирному плану», которые будут достигнуты совместно с западными партнёрами на конференции в Швейцарии. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Видеозапись его выступления опубликовал «24 канал». По мнению украинского чиновника, передача таких наработок может произойти во время следующего саммита. О необходимости проведения второй встречи уже с участием России ранее говорила президент Швейцарии Виола Амхерд. При этом, по словам Ермака, Киев не готов идти ни на какие территориальные уступки.
Накануне, 14 июня, во время встречи с руководством МИД РФ президент Владимир Путин озвучил условия проведения мирных переговоров с Украиной. Во-первых, Киев должен отвести войска с территории новых регионов России. Во-вторых, Украина должна заявить о своём неучастии в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что после выполнения Киевом этих условий военные действия прекратятся в тот же момент.
Читайте также:
Президент Швейцарии Амхерд хочет провести саммит по Украине с участием России
Путин озвучил мирное предложение РФ по урегулированию конфликта на Украине
Экс-премьер Японии Хатояма: Саммит в Швейцарии без России не является мирным
Александр Бойцов