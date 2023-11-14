Таким образом он прокомментировал слова бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне, пишет РЕН ТВ.«Это мнение Андерса. Он не упомянул наши принципы, потому что знает о них. Они очень ясны и прочны - никакого компромисса по независимости, территориальной целостности, суверенитету», — подчеркнул Ермак.Он добавил, что бывший генсек НАТО пытается сравнить ситуацию с Восточной и Западной Германией, но на Украине придерживаются мнения «у нас своя уникальная ситуация». Читайте также:Румынский сенатор Шошоакэ предложила забрать часть территорий Украины за долгиКиев намерен укреплять сотрудничество с НАТОВ Совфеде оценили вероятность блокировки Калининграда силами НАТО