Ермак отчитался перед сыном Сороса о реализации «формулы мира»

Фото: сайт НАТО
Руководитель офиса президента Украины Андрея Ермака сообщил о встрече с Александром Соросом, сыном известного американского финансиста Джорджа Сороса и главой сети фондов «Открытое общество».
В ходе встречи Ермак отчитался о реализации так называемой «формулы мира» и обсудил последствия недавних ударов по Украине. Ермак отметил, что значительное внимание в беседе было уделено вопросам энергетической и ядерной безопасности, а также продовольственной безопасности, которые входят в «формулу мира».
Он также рассказал Соросу-младшему о последствиях одного из крупнейших обстрелов, который произошёл накануне. По словам Ермака, на встрече также обсуждалось восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине, пострадавших в результате военных действий.
Напомним, что в России организации, связанные с «Открытым обществом» Сороса, признаны нежелательными с 2015 года. Генпрокуратура РФ тогда заявила, что они представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
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Он также рассказал Соросу-младшему о последствиях одного из крупнейших обстрелов, который произошёл накануне. По словам Ермака, на встрече также обсуждалось восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине, пострадавших в результате военных действий.
Напомним, что в России организации, связанные с «Открытым обществом» Сороса, признаны нежелательными с 2015 года. Генпрокуратура РФ тогда заявила, что они представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
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Елена Перлова