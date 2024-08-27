Россия уточняет возможности использования ядерного оружия

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Россия уточняет свою ядерную доктрину, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.
Лавров подчеркнул, что Россия имеет четкую доктрину, включающую использование ядерного оружия, которая в настоящее время проходит процесс уточнения. Министр отметил, что американская сторона прекрасно осведомлена о содержании этой доктрины, передает ТАСС.
Глава российской дипломатии также обратил внимание на позицию США в отношении возможного начала новой мировой войны. По словам Лаврова, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что в случае глобального конфликта в первую очередь пострадает Европа. Лавров охарактеризовал это как «показательный момент», отражающий менталитет американских стратегов, уверенных в своей безопасности и готовых пожертвовать европейскими союзниками ради собственных интересов.
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Глава российской дипломатии также обратил внимание на позицию США в отношении возможного начала новой мировой войны. По словам Лаврова, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что в случае глобального конфликта в первую очередь пострадает Европа. Лавров охарактеризовал это как «показательный момент», отражающий менталитет американских стратегов, уверенных в своей безопасности и готовых пожертвовать европейскими союзниками ради собственных интересов.
«Это просто по Фрейду прорывается у них: вы знаете, третья мировая война - это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности и убежден, что за него будут делать грязную работу и умирать не только украинцы, но теперь еще и европейцы, как выясняется», — заключил Лавров.
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Елена Перлова