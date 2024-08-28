Фото: сайт Конгресса США
Глава пресс-службы Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что США не стремятся к прямому конфликту с Россией, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины. Об этом он сообщил в ходе брифинга для представителей СМИ.
Райдер подчеркнул, что, хотя американское правительство продолжает снабжать украинские вооружённые силы оружием, оно не желает эскалации ситуации до уровня прямого противостояния с Москвой.
Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с помощью, которую США оказывают киевскому режиму, предупреждая о возможных последствиях для международной безопасности.
Кроме того, дипломатическое ведомство ЕС EEAS призвало европейские страны продолжать усиленно поддерживать Украину, в том числе изменяя подходы к тренировке её военнослужащих.
Читайте также:
Россия уточняет возможности использования ядерного оружия
WSJ: США не собираются снимать запрет для Киева на удары вглубь территорий РФ
Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада
«Мы не стремимся к конфликту с Россией», — заявил Райдер, отметив, что США сохраняют приверженность дипломатическим путям решения кризиса.
Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с помощью, которую США оказывают киевскому режиму, предупреждая о возможных последствиях для международной безопасности.
Кроме того, дипломатическое ведомство ЕС EEAS призвало европейские страны продолжать усиленно поддерживать Украину, в том числе изменяя подходы к тренировке её военнослужащих.
Читайте также:
Россия уточняет возможности использования ядерного оружия
WSJ: США не собираются снимать запрет для Киева на удары вглубь территорий РФ
Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада
Елена Перлова