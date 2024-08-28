Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что запасы оружия, созданные еще в СССР, играют ключевую роль в обеспечении российской армии в ходе специальной военной операции (СВО).
Медведев подчеркнул, что ситуация с поставками оружия в российские вооруженные силы в настоящее время является «благополучной», хотя и не идеальной. Он отметил, что в начале спецоперации существовали опасения относительно темпов производства военной техники, но на сегодняшний день положение стабилизировалось.
Зампред Совбеза также заявил, что по завершении активной фазы СВО Россия планирует производить оружие в объемах, сопоставимых с теми, которые существовали в СССР после окончания Великой Отечественной войны.
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«Мы до сих пор используем тот самый запас [оружия], созданный в Советском Союзе. Если бы его не было – то все», — пояснил Медведев, добавив, что самодостаточность в военном плане остаётся критически важной, особенно в условиях, когда «нашим врагам весь мир поставляет [оружие]».
Зампред Совбеза также заявил, что по завершении активной фазы СВО Россия планирует производить оружие в объемах, сопоставимых с теми, которые существовали в СССР после окончания Великой Отечественной войны.
«Когда закончится активная часть СВО… нам всё равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах», — подчеркнул Медведев.Читайте также:
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Елена Перлова