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Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР

Медведев: запасы оружия СССР сегодня играют ключевую роль
28 августа 2024, 01:55
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что запасы оружия, созданные еще в СССР, играют ключевую роль в обеспечении российской армии в ходе специальной военной операции (СВО).
Медведев подчеркнул, что ситуация с поставками оружия в российские вооруженные силы в настоящее время является «благополучной», хотя и не идеальной. Он отметил, что в начале спецоперации существовали опасения относительно темпов производства военной техники, но на сегодняшний день положение стабилизировалось.

«Мы до сих пор используем тот самый запас [оружия], созданный в Советском Союзе. Если бы его не было – то все», — пояснил Медведев, добавив, что самодостаточность в военном плане остаётся критически важной, особенно в условиях, когда «нашим врагам весь мир поставляет [оружие]».


Зампред Совбеза также заявил, что по завершении активной фазы СВО Россия планирует производить оружие в объемах, сопоставимых с теми, которые существовали в СССР после окончания Великой Отечественной войны.

«Когда закончится активная часть СВО… нам всё равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах», — подчеркнул Медведев.
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В США заявили, что не стремятся к конфликту с Россией
Представитель Пентагона Райдер: США не стремятся к конфликту с РФ
28 августа 2024, 01:55

Фото: сайт Конгресса США

Глава пресс-службы Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что США не стремятся к прямому конфликту с Россией, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины. Об этом он сообщил в ходе брифинга для представителей СМИ.
Райдер подчеркнул, что, хотя американское правительство продолжает снабжать украинские вооружённые силы оружием, оно не желает эскалации ситуации до уровня прямого противостояния с Москвой.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией», — заявил Райдер, отметив, что США сохраняют приверженность дипломатическим путям решения кризиса.
Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с помощью, которую США оказывают киевскому режиму, предупреждая о возможных последствиях для международной безопасности.

Кроме того, дипломатическое ведомство ЕС EEAS призвало европейские страны продолжать усиленно поддерживать Украину, в том числе изменяя подходы к тренировке её военнослужащих.

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Лавров: ядерная доктрина РФ сейчас уточняется
27 августа 2024, 23:39

Фото: сайт Кремля

Россия уточняет свою ядерную доктрину, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.
Лавров подчеркнул, что Россия имеет четкую доктрину, включающую использование ядерного оружия, которая в настоящее время проходит процесс уточнения. Министр отметил, что американская сторона прекрасно осведомлена о содержании этой доктрины, передает ТАСС.

Глава российской дипломатии также обратил внимание на позицию США в отношении возможного начала новой мировой войны. По словам Лаврова, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что в случае глобального конфликта в первую очередь пострадает Европа. Лавров охарактеризовал это как «показательный момент», отражающий менталитет американских стратегов, уверенных в своей безопасности и готовых пожертвовать европейскими союзниками ради собственных интересов.

«Это просто по Фрейду прорывается у них: вы знаете, третья мировая война — это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности и убежден, что за него будут делать грязную работу и умирать не только украинцы, но теперь еще и европейцы, как выясняется», — заключил Лавров.

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#министр
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WSJ: США не собираются снимать запрет для Киева на удары вглубь территорий РФ
27 августа 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Белый дом не планирует снять запрет для боевиков ВСУ на удары западным вооружением вглубь территорий РФ, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чиновника США.
Собеседник, сохраняя анонимность, рассказал, что киевский режим все чаще в последнее время просит разрешить использовать западное дальнобойное оружие, поставленное украинским военным, для нанесения ударов по российским территориям.

Среди вооружений, по словам чиновника, есть ракеты американского производства ATACMS, однако нынешние руководители в Вашингтоне не намерены изменить свои решения, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада.

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Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада
Зеленский: Властям стран Запада надо вернуть на Украину людей «без принуждения»
27 августа 2024, 21:30

Руководству стран Запада необходимо вернуть беженцев на Украину, однако сделать это «без принуждения», передает украинское издание «Страна», ссылаясь на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Так политик прокомментировал информацию о том, что обращался к главам других государств с просьбой вернуть в украинскую республику мужчин-призывников.

Обозреватели Bloomberg информировали, что экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, просил союзников вернуть уклонистов, но ему отказали до окончания конфликта.

Зеленский подчеркивал, что зарубежным странам «политически невыгодно» помогать не работающим у них беженцам.

«Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев», — сказал Зеленский.
Он сделал акцент, что за рубежом проживают 7.5 миллиона граждан Украины. Речь идет, по словам главы киевского режима, о налогоплательщиках, которых надо «без принуждения» возвратить в страну для того, чтобы «прокормить» 10,5 миллиона пенсионеров.

На Украине регулярно продлевают мобилизацию, начиная с 24 февраля 2022 года.

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Шойгу назвал одну из главных целей Запада по России
Шойгу: Запад усилил попытки расколоть общество РФ
27 августа 2024, 20:47

Фото: Сайт Кремля

Запад хочет расколоть российское общество и усилил попытки в этом направлении, сообщил в рамках совещания в Нальчике секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Фиксируется усиление попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что западные государства усиливают в РФ распространение сепаратистских, экстремистских идей и радикальных идеологий, связанных с религией.

Шойгу резюмировал, что коллективный Запад для сохранения своей гегемонии навязывает «свои правила», создает террористические ячейки, оказывает поддержку цветным революциям.

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#сергей шойгу
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Медведев предложил Франции задержать Цукерберга после ареста Дурова
Медведев предложил французским властям задержать вместе с Дуровым и Цукерберга
27 августа 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Лидер партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил французским властям задержать и Марка Цукерберга, так как в Facebook* происходят вещи, подобные тем, в которых обвиняют Дурова. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Медведева, задержание Дурова во Франции также является политическим делом, несмотря на заявления президента республики Эммануэля Макрона.

Ранее Макрон заявил, что все обвинения в адрес Франции по поводу задержания Дурова являются неверными, так как, по мнению французского лидера, Париж продолжает «соблюдать принцип свободы слова».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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Столтенберг по просьбе Киева соберет заседание совета НАТО — Украина 28 августа
27 августа 2024, 18:38

Фото: istockphoto/DmyTo

Заседание Совета НАТО — Украина в грядущую среду, 28 августа, соберет по просьбе киевского режима генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters, ссылаясь на источник в организации.
«Генсек НАТО Столтенберг созовет заселение Совета НАТО — Украина в среду по просьбе Украины», — сказано в сообщении.
Перед этим Столтенберг на аналогичном заседании заявлял, что принял решение назначить высокого представителя НАТО в Киеве, чтобы координировать с властями Украины.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский собирается продемонстрировать новый план войны с Россией американскому президенту Джо Байдену. Украинский политик считает, что целесообразно поделиться им с кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис.

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Зеленский заявил о новом плане войны с РФ
Зеленский собирается в сентябре показать Байдену новый план войны с РФ
27 августа 2024, 18:36

Новый план войны с Россией хочет продемонстрировать глава киевского режима Владимир Зеленский президенту США Джо Байдену. Об этом украинский политик заявил на республиканском телемарафоне. Он отметил, что считает целесообразным поделиться планом с кандидатами в хозяева Белого дома Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
«…Думаю, что в сентябре представлю план ему на встрече, и, думаю, будет правильным передать этот план Камале Харрис и Трампу», — прокомментировал экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая.
Ранее Зеленский сообщал, что Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты, однако комментировать какие-либо детали по этому поводу отказался.

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#украина
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#сша
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Зеленский: Украина провела испытания баллистической ракеты
27 августа 2024, 16:59

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его страна провела первые испытания собственной баллистической ракеты. Об этом сообщили в ТАСС.
«Были проведены успешные испытания первой украинской баллистической ракеты. К сожалению, больше деталей об этой ракете я сообщить не могу», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.

Баллистические ракеты могут иметь дальность полёта от сотен до тысяч километров.

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#владимир зеленский
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