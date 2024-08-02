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Ермак ответил на вопрос про рост своего влияния на Зеленского

Ермак объяснил, что только координирует процессы на Украине, но не руководит ими
02 августа 2024, 11:55
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак не руководит процессами на Украине, а только координирует их. Об этом он заявил агентству Bloomberg. Обозреватели отметили, среди союзников Киева растущее влияние Ермака вызывает обеспокоенность.
«Я не участвую во всем. Я лишь координирую», — сказал он в беседе с агентством, подчеркнув, что Зеленский прислушивается к его рекомендациям только потому, что Ермак умеет «добиваться результатов».

Вместе с тем Ермак добавил, что Владимир Зеленский всегда самостоятельно принимает решения.



По информации источников Bloomberg, Ермак причастен к смене значимых политических фигур Украины, в частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

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#мир
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#владимир зеленский
#новости
В СФ одобрили закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
02 августа 2024, 12:34

Фото: Сайт Совета Федерации

Закон, лишающий гражданства за непостановку на воинский учет, одобрили в СФ. Новая норма предполагает синхронизацию процессов получения гражданства и постановки на воинский учет. Правоохранителей обяжут предоставлять сведения о мужчинах, получивших российское гражданство и в отношении которых планируется организовать принесение присяги.
В законы «О воинской обязанности и военной службе», а также «О гражданстве Российской Федерации» внесут соответствующие поправки.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон, предусматривающий наложение дисциплинарного ареста на бойцов спецоперации по решению командования воинских частей. Теперь смартфонами во время несения службы могут пользоваться только те военнослужащие, кому техника необходима для исполнения обязанностей.

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#закон
#законопроект
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Прокуратура увидела риск нарушения прав россиян в законе о миграционном контроле
02 августа 2024, 12:26

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Генеральная прокуратура РФ опасается, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля может привести к ограничению прав законопослушных россиян. Об этом заявил представитель надзорного ведомства на заседании профильного комитета Совета Федерации.
В частности, речь идёт о неприкосновенности жилища, передаёт «Коммерсант». Согласно новым поправкам, полицейские смогут в определённых случаях проникать в жилище без согласия проживающих там. Депутаты Госдумы и сенаторы пообещали должным образом доработать закон уже после его одобрения.

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что не следует в процессе борьбы с незаконной миграцией ставить под сомнение права и свободы обычных граждан. Один из авторов инициативы депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин заверил, что аргументы Генпрокуратуры «будут восприняты».

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#полицейские
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СФ одобрил закон о дисциплинарном аресте бойцов СВО по решению командиров
02 августа 2024, 12:16

Фото: Сайт Совета Федерации

Закон, разрешающий командованию воинских частей накладывать дисциплинарный арест на бойцов спецоперации, одобрили в Совфеде. Теперь командиры ВЧ могут назначать аресты солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам и мичманам при совершении ими грубых дисциплинарных проступков. Срок ареста за одно нарушение дисциплины составляет до десяти суток.
К нарушению дисциплины относится в том числе наличие у военнослужащих смартфонов во время несения службы. Однако это не касается тех, кому необходима данная техника для исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили законы о запрете треш-стримов. Поправки внесены в том числе в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

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#россия
#закон
#законопроект
#совет федерации
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Пожизненно осужденный Красиков вернулся в РФ: кто он такой, связь с Путиным, возмущение Бербок
В Россию возвращен отбывавший пожизненный срок в Германии Вадим Красиков
02 августа 2024, 11:55

Фото: сайт Кремля

1 августа состоялся масштабный обмен пленными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
Кто такой Вадим Красиков и почему именно его освобождение стало главным условием президента России Владимира Путина, разбирается редакция «Радио 1».

Биография Красикова

Вадим Красиков родился 10 августа 1965 года в одном из сёл Казахской ССР. Однако о его жизни мало что известно, кроме того, что он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и, по некоторым данным, служил в Афганистане. Позже он переехал в Иркутск, где в первый раз женился. От этого брака у него есть двое детей. В 2010 году он женился во второй раз. Уже тогда он не имел проблем с деньгами, купил квартиру в Москве и два люксовых автомобиля.

Пожизненное заключение в Германии

Немецкое следствие утверждало, что в 2019 году Красиков под вымышленной фамилией Соколов прибыл во Францию, а уже оттуда через Польшу добрался до Берлина, где его целью стал бывший чеченский полевой командир грузинского происхождения Зелимхан Хангошвили, ответственный за теракты в Москве.

23 августа 2019 года Хангошвили был убит несколькими выстрелами. За убийство осудили Красикова и приговорили его к пожизненному заключению. Сам же Вадим отрицал свою причастность к преступлению, мотивируя это тем, что не знает убитого. Красиков отказался идти на какой-либо контакт со следствием.

«Российская Федерация не оставит меня гнить в тюрьме», — сказал тогда Красиков одному из охранников тюрьмы.
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Связь Красикова с Путиным

По данным западной разведки, Путин и Красиков были тесно связаны в прошлом. Вадим регулярно посещал тренировочные базы ФСБ и был хорошо знаком с Путиным. The Wall Street Journal утверждает, что они «были настолько близки, что вместе посещали стрельбище». Однажды Красиков даже сказал своей семье, что Путин «хорошо стреляет».

Предполагается, что эти Красиков познакомился с будущим президентом в Санкт-Петербурге, когда Путин работал в мэрии.

Освобождение Красикова стало главным условием Путина на обмен

Главным условием Путина для обмена заключенными с Западом была выдача Вадима Красикова, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, Путин с 2021 года постоянно призывал спецслужбы сделать все возможное для освобождения Красикова, что удивляло даже западных разведчиков. Они предполагали, что Красиков был личным телохранителем Путина.

При этом WSJ со ссылкой на источник в РФ сообщает, что Путин просил секретаря Совбеза России Николая Патрушева «изучить возможность обмена заключёнными для освобождения Красикова».

Таким образом, Красиков стал самым ценным активом прошедшего обмена.
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Самая горькая уступка Путину

В Германии долго спорили и решали, соглашаться ли на освобождение Красикова. Больше всех против была глава МИД ФРГ Анналена Бербок. При этом министр юстиции Германии Марко Бушманн назвал решение освободить Вадима самой горькой уступкой Путину, однако оно было необходимым.
«Возможно, самая горькая уступка Путину касается моей сферы ответственности как министра юстиции. Мы депортировали в Россию убийцу, который был осужден в Германии в соответствии с законом. Без этого шага журналисты, политики и другие заключённые не были бы освобождены», — заявил Бушманн.
Уговаривало Германию освободить Красикова правительство США, параллельно велись тайные переговоры по секретному каналу ЦРУ, который много лет используется для ведения деликатной дипломатии с Москвой. В обмен на Красикова предполагалось освобождение Алексея Навального*, который позже умер в тюрьме своей смертью.

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*Включен в список террористов и экстремистов
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Турецкие власти заблокировали доступ к социальной сети Instagram*
02 августа 2024, 11:08

Фото: istockphoto/bigtunaonline

Власти Турции со 2 августа заблокировали доступ к сайту Instagram.com*. Такое решение принято Советом по информационным технологиям и связи.
Причины блокировки, равно как и её продолжительность, не называются. Социальная сеть одинаково недоступна и с мобильных устройств, и со стационарных компьютеров.

Высказываются предположения, что это может быть связано с тем, что администраторы Instagram* блокировали сообщения с выражением соболезнований по поводу убийства в Иране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Глава Управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля назвал такие действия соцсети проявлением цензуры и пообещал защищать свободу выражения, предприняв определённые действия против платформы, которая не раз доказывала, что «служит глобальной эксплуататорской системе несправедливости».

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#instagram
#турция
#запрет
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Володин: Протесты в Венесуэле начались из-за поражения ставленника США
02 августа 2024, 10:32

Фото: сайт Кремля

Беспорядки в Венесуэле начались после того, как потерпел поражение на президентских выборах ставленник США. Вашингтон, следуя сложившейся практике, пытается дестабилизировать ситуацию в южноамериканской стране.
Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он написал, что Мадуро победил на выборах легитимно, хотя и с небольшим перевесом. Соединённые Штаты же играют по своим правилам, используя ложь, провокации, двойные стандарты, достижение целей чужими руками, вмешательство в дела суверенных государств. Это привычные методы американской внешней политики, отметил спикер Госдумы.

Беспорядки в Каракасе начались именно из-за того, что выборы завершились не с тем результатом, на который рассчитывал Вашингтон, подчеркнул Володин. Смысл политики США — в расширении сферы своего влияния. Когда в Венесуэле что-то пошло не по плану, были спровоцированы протесты, организованные прикормленной США оппозицией, заключил парламентарий.

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#венесуэла
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Японский депутат Судзуки: Многие в Японии одобрили визит в Россию
02 августа 2024, 09:53

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Многие в Японии поддержали визит в Россию депутата верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки. Об этом рассказал сам политик после возвращения в Токио.
Это уже второй визит Судзуки в Россию с осени 2023 года, напоминает РИА Новости. Тогда, на пике русофобских настроений на Западе, его поездка вызвала на родине шквал негатива со стороны официального Токио. Парламентарию даже пришлось покинуть Партию обновления Японии («Ниппон исин-но кай»), в которой он тогда состоял.

По словам депутата, его критиковали люди с низким уровнем понимания, те, кто ничего не понимают в политике и дипломатии. На этот раз, по словам Судзуки, многие поддержали его визит в Россию, особенно рыбаки, которые считают, что политика официального Токио вредит отношениям с Россией, которые должны быть мирными и добрососедскими.

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#новости
#япония
#депутат
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Захарова: Выход Киева из некоторых соглашений не влияет на взаимодействие в СНГ
02 августа 2024, 08:57

Фото: пресс-служба МИД РФ

Прекращение для Украины действия некоторых международных договоров никак не влияет на развитие взаимодействия между странами в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В разговоре с РИА Новости она рассказала, что исполком СНГ получил от Киева уведомления о выходе из 134 соглашений.

«Конечно, это дело самой Украины, но, как мы неоднократно отмечали, такие шаги наносят ущерб, прежде всего, интересам украинского народа», — сказала спикер МИД.

Она пояснила, что СНГ является форматом, направленным на нужды людей и развитие сотрудничества в жизненно важных сферах. Вопрос о причинах, по которым Украина остаётся участником некоторых договоров, логичнее адресовать Киеву, отметила Захарова. Она подчеркнула, что выход Киева из соглашений никак не повлияет на многоплановое взаимодействие на площадке СНГ в рамках взаимовыгодной межрегиональной интеграции.

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США признали победу кандидата от оппозиции на выборах президента в Венесуэле
02 августа 2024, 08:35

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Соединённые Штаты признали победу на президентских выборах в Венесуэле кандидата от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» (PUD) Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Выборы в южноамериканской стране прошли 28 июля.
О признании победы оппозиционного кандидата на выборах говорится в официальном заявлении главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. В тексте содержится поздравление Уррутиа «с успешной избирательной кампанией». Белый дом отметил «серьёзные ошибки» при подсчёте бюллетеней и подведении итогов, а также призвал «к мирному переходу власти» в Венесуэле.

Ранее Национальный избирательный комитет (CNE) объявил, что действующий президент Николас Мадуро набрал 51,2% после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее было объявлено, что Мадуро сохранил свой пост.

Блинкен заявил, что CNE объявил Мадуро победителем выборов бездоказательно, так как данные по итогам подсчёта 100% голосов до сих пор не опубликованы. Ряд стран Латинской Америки также призывают пересмотреть итоги выборов в Венесуэле.

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