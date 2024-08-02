Ермак ответил на вопрос про рост своего влияния на Зеленского

Фото: РИА Новости/Стрингер
Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак не руководит процессами на Украине, а только координирует их. Об этом он заявил агентству Bloomberg. Обозреватели отметили, среди союзников Киева растущее влияние Ермака вызывает обеспокоенность.
«Я не участвую во всем. Я лишь координирую», — сказал он в беседе с агентством, подчеркнув, что Зеленский прислушивается к его рекомендациям только потому, что Ермак умеет «добиваться результатов».
Вместе с тем Ермак добавил, что Владимир Зеленский всегда самостоятельно принимает решения.
По информации источников Bloomberg, Ермак причастен к смене значимых политических фигур Украины, в частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Читайте также:
Украину могут заставить снять санкции с российской нефти
Матвиенко исключила территориальные уступки Киеву в Донбассе и Новороссии
Зеленский: весь мир хочет участия России в мирных переговорах
Никита Кротов