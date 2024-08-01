Украину могут заставить снять санкции с российской нефти

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Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского могут заставить снять санкции с российской нефти. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, повлиять на это могут Венгрия и Словакия, которые страдают от её дефицита. МИД Венгрии Петер Сийярто поднимал вопрос о том, что энергетическая безопасность страны находится под угрозой. По мнению Оленченко, Украине придется отменить запрет на транзит, для этого есть веские основания.
Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов считает, что Словакия и Венгрия смогут добиться своей цели частично.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Он отметил, что ведённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции не угрожают энергетической безопасности Словакии и Европы. В связи с этим их отмена даже не рассматривается. В связи с этим, Киев имеет полное понимание Брюсселя в данном вопросе.
До этого руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в блокировке поставок российской нефти на Украину виноват Брюссель, а не Украина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Венгрия и Словакия не имеют выхода к морю. Они пользуются привилегированным положением при закупке энергоресурсов из РФ. В Еврокомиссии об этом знают, но сознательно медлят с решением. Противники Фицо и Орбана пытаются использовать паузу для того, чтобы оказать на них политическое давление. Однако вряд ли у евроатлантистов что-то получится», — отмечает он.
Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов считает, что Словакия и Венгрия смогут добиться своей цели частично.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не собирается восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию. Он отметил, что ведённые Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции не угрожают энергетической безопасности Словакии и Европы. В связи с этим их отмена даже не рассматривается. В связи с этим, Киев имеет полное понимание Брюсселя в данном вопросе.
До этого руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в блокировке поставок российской нефти на Украину виноват Брюссель, а не Украина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Брюссель обвинили в блокировке поставок нефти РФ в Венгрию
Дарья Осипова