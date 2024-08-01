Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что международное сообщество настаивает на участии России во втором саммите по урегулированию украинского конфликта, передает Российская газета. В интервью французскому изданию Le Monde Зеленский отметил, что без участия России достигнуть жизнеспособных результатов в мирных переговорах будет сложно.
Он подчеркнул, что отсутствие России на переговорах может затруднить достижение прогресса.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее высказывался в противоположном ключе, что подчеркивает сложность и неоднозначность позиции Киева по этому вопросу.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России отметило свою готовность к диалогу только при отсутствии ультиматумов. Зеленский также отметил, что вопросы территориальной целостности Украины должны решаться с учетом воли народа, но добавил, что возвращение утраченных территорий "военным путем" остается маловероятным.
Читайте также:
Что скрывает Зеленский: глава киевского режима раскрыл планы по возвращению территорий
Украина совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16
СМИ сообщили о «сигналах» Зеленского к началу переговоров с Россией
«Весь мир хочет, чтобы россияне были за столом переговоров, и мы не можем быть против этого», — заявил Зеленский.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее высказывался в противоположном ключе, что подчеркивает сложность и неоднозначность позиции Киева по этому вопросу.
В свою очередь, Министерство иностранных дел России отметило свою готовность к диалогу только при отсутствии ультиматумов. Зеленский также отметил, что вопросы территориальной целостности Украины должны решаться с учетом воли народа, но добавил, что возвращение утраченных территорий "военным путем" остается маловероятным.
Читайте также:
Что скрывает Зеленский: глава киевского режима раскрыл планы по возвращению территорий
Украина совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16
СМИ сообщили о «сигналах» Зеленского к началу переговоров с Россией
Елена Перлова