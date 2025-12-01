США и Украина обсуждали на переговорах территориальных вопрос
Переговоры делегаций США и Украины во Флориде почти полностью посвятили обсуждению возможной линии разграничения с Россией. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.
Основная встреча прошла в воскресенье при участии госсекретаря Марко Рубио и главы СНБО Украины Рустема Умерова. По информации источников, диалог оказался напряжённым, но результативным: стороны около пяти часов обсуждали, где может пройти де-факто граница в рамках потенциального мирного соглашения.
Как уточняет Axios, после часа работы в расширенном составе переговоры сузили до трёх представителей с каждой стороны. От США участвовали Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер; от Украины – Умеров, глава Генштаба Андрей Игнатов и замглавы ГУР Вадим Скибицкий. После завершения встречи Умеров провёл отдельный разговор с Уиткоффом и доложил итоги Владимиру Зеленскому.
Читайте также: