США и Украина обсуждали на переговорах территориальных вопрос

01 декабря 2025, 10:25

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Переговоры делегаций США и Украины во Флориде почти полностью посвятили обсуждению возможной линии разграничения с Россией. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.