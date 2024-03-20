Эстония выступила за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна выступает за полный запрет импорта товаров из России в Евросоюз.
В ходе выступления в парламенте он подчеркнул, что Эстония неоднократно предлагала ввести такие меры, поэтому сейчас при подготовке 14-го пакета санкций против России выступает за полный запрет импорта.
Вместе с тем Цахкна добавил, что накануне был в Брюсселе, где не увидел консенсусного решения по данному вопросу.
Если же Эстония в одиночку введёт запрет на импорт, то это не даст никакого эффекта, поскольку товары из России будут попадать в Евросоюз через соседние государства, подчеркнул министр.
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Вместе с тем Цахкна добавил, что накануне был в Брюсселе, где не увидел консенсусного решения по данному вопросу.
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Анастасия Чинкова