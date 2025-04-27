ERR: Трамп заявил президенту Эстонии Карису о близком решении по Украине

Фото: iStock/sb2010
Президент США Дональд Трамп заявил своему эстонскому коллеге Алару Карису о близком решении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ERR.
«Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению...» — сказал изданию Карис.
Разговор президента Эстонии с Трампом состоялся после похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. К тому же Карис признался, что попросил американского лидера не отказываться от посредничества в урегулировании конфликта.
Читайте также:
Weltwoche: чиновники в ЕС считают фон дер Ляйен токсичной личностью
Лавров рассказал о переговорах с США по конфликту на Украине
Трамп: Россия и Украина близки к сделке по заключению мира
Иван Мусатов