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ERR: Трамп заявил президенту Эстонии Карису о близком решении по Украине

Фото: iStock/sb2010

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп заявил своему эстонскому коллеге Алару Карису о близком решении по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ERR.
«Он пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению...» — сказал изданию Карис.

Разговор президента Эстонии с Трампом состоялся после похорон Папы Римского Франциска в Ватикане. К тому же Карис признался, что попросил американского лидера не отказываться от посредничества в урегулировании конфликта.

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SCMP: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей вблизи от военной базы Филиппин
26 апреля 2025, 23:54

Фото: iStock/Fotonen

В середине апреля Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей вблизи от военной базы Филиппин, высадившись там и заявив о суверенитете над островом. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
«В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над рифом, на который также претендуют Филиппины», — говорится в материале.

К публикации была прикреплена фотография, на которой китайские моряки позируют с флагом КНР на берегу рифа. Реакция Филиппин на это пока неизвестна. Официальные лица пока никак не комментировали данную информацию.

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Weltwoche: чиновники в ЕС считают фон дер Ляйен токсичной личностью
26 апреля 2025, 23:53

Фото: iStock/butenkow

Высокопоставленные лица Евросоюза считают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен токсичной личностью, а ее уход мог бы разблокировать многие процессы в ЕС. Об этом пишет Weltwoche.
«ЕС находится в прискорбно плохом состоянии. В любом нормальном государстве задались бы вопросом, подходящее ли по-прежнему его руководство. Но ЕС не государство, и уж тем более не нормальное. Тем не менее, в дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Отставка могла бы многое разблокировать», — рассказали швейцарскому изданию в высокопоставленных дипломатических кругах.

В публикации указывается, что смена руководства Евросоюза позволит сделать политику объединения разнообразнее, в особенности по восточному направлению.

Аналитик Скотт Риттер до этого заявлял о развале ЕС и НАТО. Благополучие Европы ​являлось лишь фасадом, скрывающим внутренние проблемы объединения.

Ранее сообщалось о французских военных, которые потребовали от властей информации о нахождении солдат страны на Украине. Текст письма был подписан сотнями бывших военных и 26 генералами.

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Захарова о претензиях Украины на Колобка: «не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть»
Мария Захарова: На Украине появился сказочный персонаж Зелебоба
26 апреля 2025, 22:09

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Сказочный персонаж «Зелебоба» появился в Киеве. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «ТВ Центру» претензии Украины на Колобка.
«На Украине не было сказочного персонажа «Зелебобы». А теперь есть», — обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Напомним, что служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка и назвала его украинским.

«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — подчеркнула СВР Украины в Facebook*.

Подобным образом украинская спецслужба отреагировала на презентацию пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в марокканском Рабате. Ее подготовили ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом.

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#мария захарова
#украина
#мид
#свр
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Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского из-за Владимира Зеленского
The Telegraph: Ватикан пересадил Зеленского и его жену на похоронах Папы Римского
26 апреля 2025, 21:22

Владимир Зеленский

Ватикан нарушил протокол на похоронах Папы Римского Франциска из-за Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Telegraph.
Известно, что мировые лидеры должны сидеть в соответствии с названием своего государства на французском языке в алфавитном порядке.

Однако в этот раз Ватикан пренебрег собственными правилами и пересадил главу киевского режима и его жену Елену Зеленскую в первый ряд. Чета сидела рядом с президентами Индии Драупали Мурму и Венгрии Тамашем Шуйоком, а также с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В этом же ряду находились лидер США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон.

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#похороны
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Украина обвинила Россию в воровстве Колобка
СВР Украины обвинила РФ в присвоении Колобка
26 апреля 2025, 15:20

Фото: iStock/ Kalichka

Служба внешней разведки Украины обвинила Российскую Федерацию в присвоении Колобка и назвала его украинским. Сообщение появилось на странице службы в Facebook*.
«Сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок», — обратили внимание авторы публикации.

Подобным образом украинская спецслужба прокомментировала презентацию пластилинового мультфильма «Колобок» на фестивале в марокканском Рабате. Презентацию подготовили ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и Русский дом.

Согласно заверениям СВР Украины, Колобок — исконно украинский персонаж. Такое мнение служба объясняет отсутствием слова «коло» в современном русском языке.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что есть разные варианты судьбы Владимира Зеленского.

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#свр
#украина
#россия
#мнение
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