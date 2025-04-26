Лавров рассказал о переговорах с США по конфликту на Украине

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По словам министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, РФ не будет оглашать ход переговоров с США по конфликту на Украине. Об этом дипломат заявил в интервью для журналистки Маргарет Бреннан.
«Мы действительно очень вежливые люди. В отличие от некоторых других, мы никогда не обсуждаем публично то, о чем идет речь на переговорах, иначе переговоры не будут серьезными», — сказал Лавров.
Помимо этого российский дипломат предложил обсудить данный вопрос с Владимиром Зеленским. По его словам, последний регулярно общается с участниками диалога через СМИ, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.
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Иван Мусатов