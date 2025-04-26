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Высокопоставленные лица Евросоюза считают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен токсичной личностью, а ее уход мог бы разблокировать многие процессы в ЕС. Об этом пишет Weltwoche.
«ЕС находится в прискорбно плохом состоянии. В любом нормальном государстве задались бы вопросом, подходящее ли по-прежнему его руководство. Но ЕС не государство, и уж тем более не нормальное. Тем не менее, в дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Отставка могла бы многое разблокировать», — рассказали швейцарскому изданию в высокопоставленных дипломатических кругах.
В публикации указывается, что смена руководства Евросоюза позволит сделать политику объединения разнообразнее, в особенности по восточному направлению.
Аналитик Скотт Риттер до этого заявлял о развале ЕС и НАТО. Благополучие Европы являлось лишь фасадом, скрывающим внутренние проблемы объединения.
Ранее сообщалось о французских военных, которые потребовали от властей информации о нахождении солдат страны на Украине. Текст письма был подписан сотнями бывших военных и 26 генералами.
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Иван Мусатов