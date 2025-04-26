Трамп: Россия и Украина близки к сделке по заключению мира

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По словам президента США Дональда Трампа, Россия и Украина близки к урегулированию конфликта. Об этом американский лидер пишет на своей странице в соцсети Truth Social.
«Хороший день переговоров с Россией и Украиной. Они очень близки к сделке, две стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы завершить конфликт», — заявил Трамп.
Американский лидер добавил, что стороны согласовали большинство основных позиций в предстоящих переговорах.
Ранее Дональд Трамп назвал крупным делом убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе. Помимо этого глава США пообещал изучить данное происшествие.
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Иван Мусатов