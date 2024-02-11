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ERR: в Эстонии разгорелся скандал между премьером Каллас и экс-премьером Ансипом

11 февраля 2024, 18:36
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за будущих выборов в Европарламент. Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что в письме Ансипу, которое находится в открытом доступе, Каллас обвинила европарламентария в том, что он использовал свое положение для регулярной критики работы правительства и призвала его не баллотироваться на следующих выборах. В ответ Ансип сообщил, что не намерен молча наблюдать за падением экономики Эстонии и ухудшением благосостояния местных жителей.

Депутат подчеркнул, что стране необходим внушающий доверие лидер. Его отсутствие в нынешнее время угрожает безопасности республики.


Ранее временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая их отказаться от сотрудничества с РФ даже в не попавших под запрет отраслях.

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AP: Египет пригрозил Израилю разорвать мирный договор из-за действий в Газе
11 февраля 2024, 17:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Египет угрожает приостановить действие Кэмп-Дэвидских соглашений с Израилем, если израильские войска будут направлены в город Рафах в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Associated Press.
По данным источника, бои в городе могут способствовать закрытию основного маршрута доставки помощи в Газу. Угроза со стороны Египта последовала после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для скорейшего достижения победы над ХАМАС.

Напомним, в 1979 году государства подписали мирный договор под патронажем Вашингтона. Кэмп-Дэвидские соглашения позволили Египту обратно получить Синайский полуостров, который был оккупирован Израилем в 1967 году.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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Сенатор объяснил реакцию Сунака на интервью Путина
Цеков назвал негативную реакцию Сунака на интервью Путина Карлсону примитивной
11 февраля 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал примитивной и продиктованной нежеланием признать правду реакцию премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам сенатора, такие личности как Сунак не могут признавать свои ошибки и неправоту. Цеков отметил, что их реакция на интервью российского лидера абсолютно точно демонстрирует отказ признавать правду.

Политик подчеркнул, что именно Запад причастен к государственному перевороту на Украине в 2014 году и созданию из нее «военного форпоста для агрессии в отношении России». Цеков заключил, что пока российский лидер заботится о создании справедливого и безопасного мира, такие как «Сунак, Шольц, Байден, Макрон» останутся поджигателями ​беспорядков и войн.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак вслед за Олафом Шольцем прокомментировал интервью Владимира Путина. Страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.

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В Киеве прошёл митинг с требованием вернуть домой мобилизованных солдат ВСУ
В Киеве прошёл митинг семей военных с требованием демобилизовать родственников
11 февраля 2024, 16:46

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В центре Киева прошёл митинг членов семей военнослужащих, которые требовали вернуть домой своих родственников. Сообщается, что на акцию собрались несколько десятков человек.
По данным издания «Страна.ua», люди пришли на Площадь Независимости с плакатами, лозунгами и флагами Украины. На плакатах были надписи: «Новый главком — новые солдаты», «Герои — не рабы», «Требуем закон об установлении разумных сроков мобилизации» и другие.

Митинги с протестами против насильственной мобилизации и призывами к демобилизации украинских военных регулярно проходят по всей стране. Осенью такие демонстрации проходили в Киеве и многих областных центрах Украины. Отмечается, что как раз сейчас в Верховной раде начали рассматривать законопроект о мобилизации.

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Захарова: Посмотрев интервью Путина, Шольц и Сунак ослушались приказа США
Захарова ответила на хамские высказывания Шольца и Сунака об интервью Путина
11 февраля 2024, 16:20

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц, а следом за ним британский премьер-министр Риши Сунак, посмотрев интервью Владимира Путина, в один голос назвали его «смехотворным». Высказывания западных политиков прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В разговоре с корреспондентом издания «Комсомольская правда» она отметила, что и немец, и британец, говоря об интервью российского лидера, использовали одинаковые выражения. Возможно, потому, что за последнее время одинаково привыкли плясать под американскую дудку.

«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Может быть, если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, он сумеет вывести страну из кризиса», — сказала российский дипломат.

Что касается Сунака, то всё, сказанное о Шольце, можно отнести и к нему, продолжила спикер МИД РФ. В последние годы все премьер-министры в Великобритании были абсолютно безвольными. Эти политики никогда не выполняли волю своего народа и не были самостоятельными, а послушно выполняли волю Вашингтона, заключила Захарова.

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Трамп на митинге назвал Путина и Си Цзиньпина умными
Трамп: Путин и Си Цзиньпин хотят блага для своей страны в отличие от Байдена
11 февраля 2024, 16:03

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Об этом Трамп сообщил на митинге сторонников в штате Южная Каролина.
Трамп подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин любят свои государства и хотят, чтобы они преуспевали, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена. Экс-президент США добавил, что знает главу российского государства очень хорошо, «он сообразительный человек».

Ранее Дональд Трамп назвал предводителя киевского режима Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории».

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае своего переизбрания будет «поощрять» удары российской стороны по странам НАТО, не выполняющим свои финансовые обязательства.

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Макрон внезапно передумал ехать на Украину
Challenges: президент Франции Макрон отложил визит на Украину ради безопасности
11 февраля 2024, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину, исходя из соображений безопасности. Об этом сообщает Challenges.
Напомним, визит французского лидера на Украину должен был состояться 13-14 февраля. На какие даты переносится визит, источник не уточняет.

Примечательно, что свою поездку в Киев также отменили представители союза французских предпринимателей. Отмечается, что перед поездкой Макрон планирует активизировать поддержку Украины за счет нового пакета помощи от Парижа и европейских союзников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что ради сохранения и продолжения военной помощи Украине экономика Пятой республики будет переведена на военные рельсы.

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Песков: Главная задача интервью Путина журналисту Карлсону выполнена
Песков: Задача интервью Путина была в том, чтобы его услышал Запад и она решена
11 февраля 2024, 14:29

Фото: сайт Кремля

Главная цель интервью, которое президент РФ дал американскому журналисту Такеру Карлсону, успешно достигнута. Задача состояла в том, чтобы российский лидер был услышан на Западе.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, он отметил, что рейтинги просмотров записи интервью сразу после его публикации и на протяжении следующих дней, превышают показатели самых популярных и рейтинговых вещателей мира. Соответственно, главная задача этой беседы успешно достигнута.

Люди во всём мире увидели и услышали главу российского государства. Конечно, не стоит ждать, что все они будут разделять его мнение, но они услышат его слова и задумаются над ними. А это и было самым главным в этом интервью — заставить людей думать, подытожил Песков.

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Песков: На острые вопросы журналист Карлсон получил бы от Путина жёсткие ответы
Путин ответил бы жёсткой отповедью на острые вопросы журналиста Карлсона
11 февраля 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Западной аудитории повезло, что Карлсону во время интервью с российским президентом и он не задавал излишне острых или некорректных вопросов. Иначе он получил от Владимира Путина резкую отповедь, а это многим могло бы не понравиться.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок из которого опубликован в его телеграм-канале, представитель Кремля отметил, что в адрес Карлсона прозвучали упрёки в том, что он не задал российскому лидеру ни одного острого вопроса. Песков уверен, что это к лучшему для западных зрителей. Если бы журналист начал обострять, то рисковал нарваться на очень жёсткий отпор. Тогда ответы Путина не понравились бы на Западе.

По словам пресс-атташе президента РФ, Такер Карлсон вёл себя вполне профессионально и темы для разговора обозначил корректно, как и полагается журналисту в беседе с главой государства, особенно такого государства, как Россия.

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Welt: в Вашингтоне канцлера ФРГ Шольца за глаза сравнивают с собакой Байдена
11 февраля 2024, 13:42

Фото: сайт Кремля

В Вашингтоне нелестно высказываются о канцлере Германии Олафе Шольце, завуалированно называя его собакой президента Джо Байдена. Об этом сообщает Welt.
Согласно информации источника, речь идет об афоризме, который ранее высказывал президент Гарри Трумэн: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». По этой причине издание ссылается на имеющихся у нынешнего американского лидера двух немецких овчарок.

Welt в своем материале подчеркивает, что Байден и Шольц схожи в том, что они оба плохие ораторы и обладают низким рейтингом одобрения в своих государствах. В статье также отмечается, что канцлер Германии любит прятаться за американским президентом, что наглядно демонстрируется в ряде политических вопросов.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с главой Белого дома Джозефом Байденом. Во время переговоров он назвал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.

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