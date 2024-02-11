ERR: в Эстонии разгорелся скандал между премьером Каллас и экс-премьером Ансипом

Фото: iStock/Wirestock
В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за будущих выборов в Европарламент. Об этом сообщает ERR.
Отмечается, что в письме Ансипу, которое находится в открытом доступе, Каллас обвинила европарламентария в том, что он использовал свое положение для регулярной критики работы правительства и призвала его не баллотироваться на следующих выборах. В ответ Ансип сообщил, что не намерен молча наблюдать за падением экономики Эстонии и ухудшением благосостояния местных жителей.
Депутат подчеркнул, что стране необходим внушающий доверие лидер. Его отсутствие в нынешнее время угрожает безопасности республики.
Ранее временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявил, что Эстония оказывает давление на своих предпринимателей, вынуждая их отказаться от сотрудничества с РФ даже в не попавших под запрет отраслях.
Читайте также:
Посол Салимуллин: Эстония давит на бизнес, вынуждая отказаться от работы с РФ
В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра
Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией
Депутат подчеркнул, что стране необходим внушающий доверие лидер. Его отсутствие в нынешнее время угрожает безопасности республики.
Читайте также:
Посол Салимуллин: Эстония давит на бизнес, вынуждая отказаться от работы с РФ
В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра
Глава Минобороны Норвегии сделал заявление о войне с Россией
Екатерина Коршунова