ЕС без помощи США придется отправлять Украине по 20% от оборонного бюджета

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Странам Евросоюза придется отправлять Украине примерно 10% от оборонного бюджета, чтобы Киев имел возможность одержать победу в конфликте, однако этот показатель увеличится до почти 20%, если США откажутся поддерживать украинские власти. Об этом пишет газета Guardian со ссылкой на собственный источник.
«Примерно 10% расходов на оборону каждая страна должна направить Украине, чтобы Киев победил, но этот показатель приближается к 20%, если от США не будет дальнейшей военной помощи», — говорится в статье.При этом, источники издания утверждают, что в Европе планируют определить фабрики, которые могут быстро увеличить производство боеприпасов для ВСУ.
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Элина Позднякова