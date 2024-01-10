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Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон сообщил о росте цен на боеприпасы для украинских войск, передает Sveriges Radio.
Клаэссон отметил, что стоимость боеприпасов для ВСУ увеличилась в пять-десять раз по сравнению с прошлым годом. По его мнению, причиной нехватки боеприпасов послужило массивное европейское перевооружение и военные поставки Киеву, что способствует колоссальному спросу и конкуренции.
Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что Киев испытывает нехватку боеприпасов из-за задержки в утверждении американскими законодателями запроса администрации о помощи Украине.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что Киев испытывает нехватку боеприпасов из-за задержки в утверждении американскими законодателями запроса администрации о помощи Украине.
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Екатерина Коршунова