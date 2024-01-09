Фото: iStock/undefined undefined
Лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что Киев испытывает нехватку боеприпасов из-за задержки в утверждении американскими законодателями запроса администрации о помощи Украине. Об этом Шумер сообщил в рамках выступления в сенате.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Во Франции назвали новые регионы, которые перейдут к России весной
Депутат Рады Фриз: проект о мобилизации содержит антиконституционные нормы
Franceinfo: бойцы ВСУ пожаловались на коррупцию на Украине
Екатерина Коршунова