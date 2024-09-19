ЕС даст Украине 160 млн евро для энергоинфраструктуры

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Сумму в 160 миллионов евро выделит Украине Евросоюз для республиканской энергоинфрастуктуры, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Как пишет ТАСС, сто миллионов из указанных средств взяли из прибыли от замороженных российских активов.
«Сегодня мы выделяем дополнительно €160 млн. И €100 млн из них идут от прибыли от замороженных активов России», — сказала Урсула фон дер Ляйен.Страны Евросоюза начали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе. Недружественные к РФ государства фактически объявили российской стороне экономическую войну, став вводить различные ограничительные меры.
Кроме того, Евросоюз помогает боевикам ВСУ вооружениями.
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Никита Кротов