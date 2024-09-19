США обвинили хакеров из Ирана в похищении документов штаба Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Американские разведчики считают, что хакеры из Ирана выкрали внутренние штабные документы избирательного штаба кандидата на пост президента США Дональда Трампа, разослав их тем, кто связан с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом.
«В конце июня и начале июля иранские злоумышленники, орудующие в киберпространстве, рассылали электронные письма лицам, связанным с предвыборным штабом президента Байдена. Данные письма содержали выдержки из электронной документации, похищенной у предвыборного штаба Трампа», — говорится в заявлении.По мнению спецслужб США, отсутствуют какие-либо свидетельства того, что получатели как-то ответили на письма. При этом подчеркивается, что хакеры с июня продолжают пытаться «рассылать американским СМИ» документы, связанные с избирательным штабом республиканца.
Читайте также:
Дубинский: Зеленскому грозит переворот при отказе от выборов после перемирия
Российский посол объяснил вызов в МИД Британии
Иран назвал условие возвращения к соблюдению ядерной сделки
Никита Кротов