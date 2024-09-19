В Польше предложили отдать Крым под мандат ООН для нового референдума

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Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. С такой рекомендацией он выступил на встрече YES в Киеве, сообщает украинское издание «Страна». По его словам, Россия и Украина не смогут договориться о принадлежности полуострова без его демилитаризации.
Он также отметил, что Крым для России важен якобы лишь в символическом смысле, а для Украины — в стратегическом.
Ранее чешское издание Lidovky сообщало, что украинские власти могут рассматривать возможность отказа от возвращения утраченных территорий, но не намерены признавать это публично, так как это стало бы крахом для политической карьеры Зеленского и его правительства.
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«Крым символически важен для России и особенно для Путина, но стратегически важен для Украины. Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное <...> И мы могли бы отложить это на 20 лет», — заявил Сикорский.
Ранее чешское издание Lidovky сообщало, что украинские власти могут рассматривать возможность отказа от возвращения утраченных территорий, но не намерены признавать это публично, так как это стало бы крахом для политической карьеры Зеленского и его правительства.
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Данил Пономарев