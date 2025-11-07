ЕС готовит 20-й пакет санкций против России с ограничениями для Белоруссии
Новый пакет санкций ЕС против РФ затронет и Минск — меры пока на ранней стадии
Европейский союз разрабатывает 20-й пакет санкционных мер против России, который коснется и Белоруссии.
Об этом заявила еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке в Вильнюсе, сообщает ТАСС.
«Сообщество готовит 20-й пакет санкций против России. В 19-й уже были включены белорусские субъекты. Надеемся, что это найдет своё продолжение», — отметила Альбукерке.Она уточнила, что разработка ограничений против Минска находится на ранней стадии. Еврокомиссар добавила, что Брюссель также сотрудничает с третьими странами, следя за соблюдением санкционного режима, поскольку некоторые государства пытаются обходить действующие ограничения.