ЕС готовит 20-й пакет санкций против России с ограничениями для Белоруссии

07 ноября 2025, 18:58

Новый пакет санкций ЕС против РФ затронет и Минск — меры пока на ранней стадии

Фото: Istock / designer491

Европейский союз разрабатывает 20-й пакет санкционных мер против России, который коснется и Белоруссии.





Об этом заявила еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Альбукерке в Вильнюсе, сообщает ТАСС.





«Сообщество готовит 20-й пакет санкций против России. В 19-й уже были включены белорусские субъекты. Надеемся, что это найдет своё продолжение», — отметила Альбукерке.