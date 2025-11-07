Китай ответил на обвинения США о чрезмерных выбросах углекислого газа
Пекин отверг претензии Вашингтона о «чрезмерных» выбросах углекислого газа
Китай решительно отверг обвинения США в избыточных выбросах углекислого газа.
Как сообщил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, Пекин выполняет все взятые на себя климатические обязательства. Его слова приводит агентство Синьхуа.
«Китай признан одной из стран, которые проявляют наибольшую решимость и достигают выдающихся результатов в выполнении обязательств по сокращению выбросов», — подчеркнул дипломат.Он также напомнил, что Китай обеспечивает около 30% мирового экономического роста, при этом уровень выбросов на душу населения остаётся значительно ниже, чем в ряде развитых стран.