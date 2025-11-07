Трамп назвал Пелоси халтурщицей, «бедствием для Америки» и обвинил в незаконном обогащении
Дональд Трамп обвинил Нэнси Пелоси в махинациях на фондовом рынке
Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался о бывшем спикере палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинив её в незаконном обогащении на фондовом рынке.
Соответствующее заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.
«Нэнси Пелоси, старая и разбитая политическая халтурщица, которая дважды пыталась подвергнуть меня импичменту, но потерпела неудачу, наконец уходит в отставку. Она незаконно нажила состояние на фондовом рынке, обманула американцев и стала настоящим бедствием для страны», — написал Трамп.Напомним, накануне Пелоси объявила, что покинет конгресс после окончания текущего срока. Трамп, комментируя её решение, назвал уход «великой новостью для США».