Алаудинов считает, что Россия уже победила в СВО
Россия фактически уже победила в спецоперации, сообщил Telegram-каналу «Россия - страна героев!» замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
По его словам, необходимо еще многое сделать для того, чтобы оформить «де-юре» победу. Алаудинов подчеркнул, что победа в СВО — это однозначный ответ: Россия победила.
Ранее Алаудинов рассказал о новой стратегии в зоне специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
