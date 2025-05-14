ЕС хочет ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины

Фото: iStock/Leestat
Европейские лидеры хотят ускорить ввод новых санкций перед переговорами России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ, член Общественной палаты Саратовской области Иван Бирюлин.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине.
Он подчеркнул, что санкции не приносят ожидаемых результатов, поскольку мир со времен холодной войны сильно изменился. По словам эксперта, крупными экономиками и развитыми технологиями сейчас обладают не только страны «развитого Запада», но и страны «глобального юга».
Читайте также:
На Западе увидели угрозу авторитету ЕС в ультиматуме про санкции для России
Bloomberg: в ЕC ждут переговоров в Турции, прежде чем просить США о санкциях
Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия
«Они акцентируют внимание Трампа подобно «чертям, призывавшим за помощью к Вию» из известного произведения Гоголя, демонстрируя продолжение недружеских настроений, в то время как сам Трамп все же понимает, что кнутом к переговорам Россию не привести, тормозит процесс со стороны США», — заявил Бирюлин в беседе с RuNews24.ru.
Он подчеркнул, что санкции не приносят ожидаемых результатов, поскольку мир со времен холодной войны сильно изменился. По словам эксперта, крупными экономиками и развитыми технологиями сейчас обладают не только страны «развитого Запада», но и страны «глобального юга».
Читайте также:
На Западе увидели угрозу авторитету ЕС в ультиматуме про санкции для России
Bloomberg: в ЕC ждут переговоров в Турции, прежде чем просить США о санкциях
Трамп пригрозил санкциями, если Россия и Украина не достигнут 30-дневневного перемирия
Элина Позднякова