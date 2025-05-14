На Западе увидели угрозу авторитету ЕС в ультиматуме про санкции для России

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Введение новых санкций Евросоюза против России невозможно без поддержки США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их данным, угрозы ЕС ввести ограничения за отказ Москвы от 30-дневного перемирия могут быть восприняты Кремлём как блеф из-за отсутствия единства внутри блока.
«Выработка масштабных санкций, которые европейские лидеры угрожали наложить на Россию за отказ от перемирия без условий, сталкивается с огромными политическими трудностями и требует американской поддержки», — указывается в статье.
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Как отмечают собеседники агентства, после 16 пакетов санкций достичь консенсуса среди 27 стран ЕС для новых рестрикций всё сложнее. Венгрия, например, выступает против ужесточения мер. Её позицию может изменить только давление со стороны администрации Дональда Трампа, что маловероятно, сообщило агентство.
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«Опасность, очевидно, заключается в том, что русские могут расценить это (заявления о санкциях) как блеф», — признался один из источников.Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила этот вопрос с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако для реализации меры потребуется единогласное одобрение всех стран ЕС.
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