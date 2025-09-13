ЕС хочет заменить замороженные активы России облигациями
Страны ЕС планируют передать Украине замороженные российские средства с помощью долговых расписок. С таким сообщением 13 сентября выступила газета Politico.
По информации издания, Еврокомиссия предложила заменить перечисляемые Киеву суммы обеспеченными ЕС долговыми бумагами. Один из чиновников назвал эту идею «юридической изобретательностью»: технически речь не пойдет о конфискации самих активов, однако с правовой точки зрения схема выглядит рискованной.
В Брюсселе полагают, что обмен наличных на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном позволит обойти обвинения в присвоении активов. Politico отмечает, что предложение пока не получило одобрения, и ЕС продолжает искать другие варианты использования замороженных средств. Сейчас Евросоюз имеет право лишь на изъятие процентов с этих активов, но не на основную сумму.
Глава МИД Бельгии Максим Прево 5 сентября предупреждал о возможных последствиях конфискации суверенных активов России. Он указывал на риск «ужасающего системного шока» для финансовых рынков ЕС и отмечал, что Бельгия, где сосредоточена значительная часть замороженных средств, не готова нести связанные с этим расходы.
В итоговом документе саммита ЕС от 20 марта (подписали 26 из 27 стран) закреплено, что замороженные российские активы останутся заблокированными до завершения конфликта. 12 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае попыток присвоения Россия отреагирует жестко и что такие действия не останутся без последствий.
