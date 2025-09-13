ЕС хочет заменить замороженные активы России облигациями

13 сентября 2025, 18:38

Politico: чиновники ЕС хотят заменить замороженные российские активы облигациями

Фото: istockphoto/butenkow

Страны ЕС планируют передать Украине замороженные российские средства с помощью долговых расписок. С таким сообщением 13 сентября выступила газета Politico.