Politico: ЕС убедил Трампа надавить на Россию для проведения переговоров
Лидеры стран Евросоюза убедили американского президента Дональда Трампа надавить на Россию и заставить ее вернуться к переговорам по украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico.
При этом в Кремле уже не раз заявляли, что в давлении на Москву нет смысла, так как у страны есть четкая позиция по прекращению боевых действий. Несмотря на это, европейские лидеры не отступили и якобы убедили Трампа заставить РФ сесть за стол переговоров.
«Коалиция европейских лидеров убедила... Трампа в том, что Россию... нужно заставить сесть за стол переговоров», — передает газета.
По данным издания, Евросоюз настаивает на введении очередного пакета антироссийских санкций. В то же время американская администрация планирует использовать пошлины.