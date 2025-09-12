Politico: ЕС убедил Трампа надавить на Россию для проведения переговоров

12 сентября 2025, 15:29

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Лидеры стран Евросоюза убедили американского президента Дональда Трампа надавить на Россию и заставить ее вернуться к переговорам по украинскому конфликту. Об этом сообщает Politico.





При этом в Кремле уже не раз заявляли, что в давлении на Москву нет смысла, так как у страны есть четкая позиция по прекращению боевых действий. Несмотря на это, европейские лидеры не отступили и якобы убедили Трампа заставить РФ сесть за стол переговоров.





«Коалиция европейских лидеров убедила... Трампа в том, что Россию... нужно заставить сесть за стол переговоров», — передает газета.